ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО СІМЕЙНІ ФЕРМИ

Депутати Верховної Ради прийняли за основу законопроект, який дозволить фермерським господарствам працювати легально, а також отримувати пільги від держави, якими свого часу могли користуватися тільки великі агрохолдинги.
Фермерським господарствам, які зареєструються як юридична особа, буде надана можливість стати платником єдиного податку четвертої групи. Про це повідомляє прес-служба ВР України.
Платити податки за спрощеною схемою підприємець зможе за умови здійснення діяльності виключно в межах фермерського господарства; заняття виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням; здійснення господарської діяльності за місцем податкової адреси, невикористання найманої праці (членами фермерського господарства можуть бути лише члени сім’ї) і в тому випадку, якщо площа сільськогосподарських угідь у власності або користуванні становить не менше 2 гектарів, але не більше 20.
22 травня депутатами ВР був прийнятий за основу і законопроект щодо припинення корупційних зловживань в сфері розпорядження землями державної та комунальної власності.
Відповідно до закону, пропонується встановити 7-річну заборону на відчуження земельних ділянок під особисте селянське господарство, отримане в порядку безоплатної приватизації, передачу їх в користування третім особам, а також зміну їх цільового призначення.
Законопроектом також пропонується підвищити в десять разів розмір гарантійного внеску, який стягується з учасників аукціонів з придбання права на оренду землі.
Визначається і перелік осіб, які мають право на безкоштовну приватизацію землі для ведення особистого господарства: учасники бойових дій та працівники соціальної сфери.