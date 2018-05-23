ПОЛІЦІЯ НАГАДУЄ ГРОМАДЯНАМ, ЯК СЛІД ПОВОДИТИСЬ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО ПРЕДМЕТУ

Сьогодні події у нашій області та й саме життя вимагають від людей бути обережними при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв. Адже, необережне поводження з такими предметами може обернутись трагедією.
Вчора, в Мирнограді 54-річна жінка на своїй дачній ділянці знайшла пакет із невідомим предметом, який вибухнув у неї в руках. Від отриманих поранень потерпіла померла в лікарні.
Аби уникнути подібних ситуацій, правоохоронці закликають громадян дотримуватись основних правил поводження із підозрілими предметами.
Як діяти людині, якщо вона виявила підозрілий предмет?
У разі виявлення залишених без нагляду речей чи то у громадському транспорті, чи то у приміщені установи, у під’їзді житлового будинку, на вулиці – необхідно в першу чергу опитати людей, які перебувають поруч та встановити кому вони належать. Якщо ж власника не встановлено, потрібно негайно повідомити про знахідку за номером 101 або 102. Ні в якому разі не потрібно підбирати кинуті речі, якими б привабливими вони не були, в них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у банках з-під пива, у стільникових телефонах, сумках тощо).
Від вибухонебезпечного предмета можуть постраждати оточуючі?
Що в цьому випадку робити, як діяти?
Якщо ви виявили підозрілий предмет на вулиці, не варто бити його ногами, не намагатися заглянути у середину підозрілого пакета, коробки чи будь-якого іншого предмета. Ні в якому разі не пересувати і не розкривати виявлений предмет. І головне, попередити перехожих про можливу небезпеку, намагатися зробити все можливе, щоб оточуючі люди відійшли якнайдалі від знахідки та дочекатися прибуття правоохоронців.
Для того, щоб відрізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам’ятати їхні характерні ознаки:
– предмети можуть бути незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території;
– наявність звуків, що лунають від предмета (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу);
– наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним. Це може бути батарейка, акумулятор тощо;
Також наявність розтяжки дротів, або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань.
Якщо ж лиха не вдалося оминути і стався вибух. Як бути в даному випадку?
Дуже важливо не втратити контроль, не піддаватися паніці та спробувати заспокоїтися і уточнити ситуацію. Якщо вибух стався в приміщенні, слід виходити обережно, не торкаючись пошкоджених конструкцій та дротів. При задимленні обов’язково захистити органи дихання хустинкою чи шматком тканини. По можливості надати першу домедичну допомогу постраждалим та дочекатися прибуття представників аварійно-рятувальних служб, поліцейських і у подальшому діяти за їх вказівками.
І насамкінець, варто пам’ятати: одна з основних причин нещасних випадків, пов’язаних з вибуховими пристроями – грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони.
Отже, при виявленні підозрілого предмета повідомте про це правоохоронні органи за номером 102.
Покровський відділ поліції
Донецької області