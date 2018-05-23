Актуально:

ПОКРОВСЬКІ КОМУНАЛЬНИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗИМИ

23.05.2018 Сюжети Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Покровські комунальники активно готуються до зими. Проводять випробування та ремонт мереж, а також заміну необхідного обладнання. Заступник міського голови Дмитро Гордієнко перевірив хід виконання робіт.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"