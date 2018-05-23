ПОКРОВСЬКІ КОМУНАЛЬНИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗИМИ 23.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Покровські комунальники активно готуються до зими. Проводять випробування та ремонт мереж, а також заміну необхідного обладнання. Заступник міського голови Дмитро Гордієнко перевірив хід виконання робіт. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ