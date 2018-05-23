ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ: В МИНОБРАЗОВАНИИ АНОНСИРОВАЛИ ДВА ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛАМ

Министерство образования и науки будет требовать от школ проверить, как соблюдаются меры безопасности, а также проводить с учащимися беседы об опасности для них и окружающих использования газовых баллончиков.
Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сказала, комментируя журналистам ситуацию с отравлением детей газом в харьковской школе.
«Министерство образования будет требовать прежде всего две вещи. Во-первых, все школы должны проверить, соблюдаются ли у них все меры безопасности, все ли дети и учителя знают, что делать в случае любой кризисной ситуации и как эвакуировать учащихся и учительский коллектив из школы. Это касается и противопожарной безопасности, и любой другой проблемы. Второе — во всех учебных заведениях должны провести работу с детьми и объяснить им, какой огромный вред наносит здоровью человека вдыхание таких газов», — сказала Гриневич.
По ее словам, родители должны следить за тем, к чему имеют доступ их дети.
Также министр подчеркнула, что сети, которые продают соответствующие товары, должны следить, что они продают детям.
Как сообщалось, 22 мая в школе №3 в Харькове 30 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1.
Это уже не первый случай отравления детей в школах за последнее время. Так, 21 мая в Николаеве эвакуировали 400 детей из школы №6 из-за резкого запаха. Учащиеся массово пожаловались на плохое самочувствие. На лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом» средней тяжести оказались 36 учащихся общеобразовательного учреждения, из них двое — в реанимации.
8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления: всего было госпитализировано 58 человек (54 ребенка и 4 взрослых). Всего на мероприятии находились 424 школьника и 26 учителей. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсичная реакция. В отделение интенсивной терапии попали 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, — пострадавших за пределами школы нет. Пока причины отравления школьников на линейке не установлены, ждут результатов анализов из Киева.
Утром 8 мая на школьной линейке в новомосковской ОШ №6 на Днепропетровщине, сразу стало плохо почти двум десяткам учащихся. По этому факту начато досудебное расследование согласно ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
22 мая стало известно, что в школе №3 в Харькове 30 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1