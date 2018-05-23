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ОДИН РІК СТРАХОВОГО СТАЖУ ОБІЙДЕТЬСЯ УКРАЇНЦЯМ В 17 ТИС. ГРН

23.05.2018 Новини Комментариев нет
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Необхідний мінімум трудового стажу для отримання пенсії в україні – 25 років, але поступово він буде рости і до 2028 року складе вже 35 років.

Також держава вводить можливість докупити трудовий стаж, якого бракує. В першу чергу це актуально для тих, хто не працевлаштований офіційно і не платить зі своїх доходів податки до Пенсійного фонду. Наприклад, це актуально для заробітчан.

Один рік страхового стажу обійдеться в 17 тис. гривень, два роки – 25 тис. , п’ять – 84 тис. гривень. Можна докупити максимум 5 трудових років.

При цьому ті заробітчани, які справно платять внески до Пенсійного фонду, матимуть право на отримання пенсії в Україні.

Також нові правила дозволяють оплатити податки за час, проведений на заробітках за кордоном, щоб відновити право на отримання пенсії. Зараз внесок з мінімальної зарплати становить 819 гривень на місяць

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