ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ В УКРАИНЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ 23 МАЯ, — УКАЗ ПОРОШЕНКО

Президент Петр Порошенко в ходе визита в Николаев подписал указ о праздновании Дня морской пехоты Украины ежегодно 23 мая.
«Отмечая мужество и патриотизм морских пехотинцев, проявленные в борьбе за свободу, независимость, территориальную целостность Украины, и с целью начала новых военных традиций, постановляю — учредить в Украине День морской пехоты Украины, который отмечать ежегодно 23 мая. Признать утратившим силу указ президента Украины №352 о Дне морской пехоты. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования», — говорится в тексте указа.
Ранее День морской пехоты в Украине отмечали ежегодно 16 ноября.
Отметим, по информации Порошенко, 34 морских пехотинца отдали свои жизни за Украину, 290 были ранены.
Украинские пехотинцы 23 мая празднуют столетие со дня появления. Именно 23 мая 1918 года гетман Скоропадский издал приказ «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы». Этот документ считается первым документом о создании морской пехоты Украины в XX веке.