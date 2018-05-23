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ГРОЙСМАН ГОТОВИЙ ЗАМІНИТИ СУБСИДІЇ

23.05.2018 Новини Комментариев нет
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Монетизацію субсидій запланували на січень 2019 року. Це підвищить адресність виплат, унеможливить зловживання і додасть прозорості процесу соціальної допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 1 січня ми маємо провести монетизацію субсидій. Люди отримають кошти і будуть самі за ці кошти оплачувати комунальні послуги. Обсяг допомоги визначатиме рівень розвитку економіки», – говорить Гройсман.

В уряді вважають, що монетизація стане додатковим стимулом для енергоефективності. Субсидії будуть видаватись живими грошима. Отримувачі зможуть залишати собі зекономлені в результаті кошти.

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