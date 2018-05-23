ГОРОСКОП НА 23 ТРАВНЯ

ОВЕН
Ви потребуєте уваги. Стукніть кулаком по столу, якщо йде не по-вашому.
ТЕЛЕЦЬ
Вас провокуватимуть на конфлікт. Напруження спаде увечері.
БЛИЗНЮКИ
Віддайте перевагу чаю, а не каві. Вам знадобиться багато енергії.
РАКИ
Чудовий день, аби познайомити кохану людину з батьками.
ЛЕВ
Ваші сподівання щодо певної події можуть не справдитися.
ДІВА
Ви опинитеся у потрібному місці у потрібний час. Використайте шанс.
ТЕРЕЗИ
Позитивні емоції переповнюватимуть. Будуть неочікувані сюрпризи.
СКОРПІОН
Сьогодні ви будете романтичними і замріяними. Вам дуже личить такий образ.
СТРІЛЕЦЬ
Час подбати про власне тіло. Не полінуйтеся зробити кілька вправ вранці.
КОЗЕРІГ
Позитивні зміни у роботі та особистому житті. Докладіть краплинку зусиль.
ВОДОЛІЙ
Час ділитися. Зробіть подарунок і побачити, що самі засяєте від щастя.
РИБИ
Проявіть мудрість. Отримаєте все, що хочете.