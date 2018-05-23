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ГОРОСКОП НА 23 ТРАВНЯ

23.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Ви потребуєте уваги. Стукніть кулаком по столу, якщо  йде не по-вашому.

ТЕЛЕЦЬ

Вас провокуватимуть на конфлікт. Напруження спаде увечері.

БЛИЗНЮКИ

Віддайте перевагу чаю, а не каві. Вам знадобиться багато енергії.

РАКИ

Чудовий день, аби познайомити кохану людину з батьками.

ЛЕВ

Ваші сподівання щодо певної події можуть не справдитися.

ДІВА

Ви опинитеся у потрібному місці у потрібний час. Використайте шанс.

ТЕРЕЗИ

Позитивні емоції переповнюватимуть. Будуть неочікувані сюрпризи.

СКОРПІОН

Сьогодні  ви будете романтичними і замріяними. Вам дуже личить такий образ.

СТРІЛЕЦЬ

Час подбати про власне тіло.  Не полінуйтеся зробити кілька вправ вранці.

КОЗЕРІГ

Позитивні зміни у роботі та особистому житті. Докладіть краплинку зусиль.

ВОДОЛІЙ

Час ділитися. Зробіть подарунок  і побачити, що самі засяєте від щастя.

РИБИ

Проявіть мудрість. Отримаєте все, що хочете.

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