В МИРНОГРАДІ ВНАСЛІДОК ВИБУХУ ПОСТРАЖДАЛА МІСЦЕВА МЕШКАНКА

На місце події негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції. Попередньо з’ясовано, що потерпіла разом із чоловіком займались господарськими роботами на своїй дачній дільниці ТОВ «Новатор» по вулиці Південній. Жінка знайшла невідомий пакет і вирішила ознайомитись із його змістом. Вона спробувала підняти цей пакет, як раптом пролунав вибух. В результаті жінка отримала поранення, а її чоловіка відкинуло вибуховою хвилею.
Наразі потерпіла перебуває у місцевій лікарні. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Покровський відділ поліції
Донецької області