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В МИРНОГРАДІ ВНАСЛІДОК ВИБУХУ ПОСТРАЖДАЛА МІСЦЕВА МЕШКАНКА

23.05.2018 Новини Комментариев нет
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54-річна жінка на своїй дачній ділянці знайшла пакет із невідомим предметом, який вибухнув у неї в руках. Потерпілу госпіталізовано до місцевої лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції.

Сьогодні ввечері до Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху невстановленого предмету на дачній дільниці 54-річна місцева мешканка отримала поранення тулубу та кінцівок.

На місце події негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції. Попередньо з’ясовано, що потерпіла разом із чоловіком займались господарськими роботами на своїй дачній дільниці ТОВ «Новатор» по вулиці Південній. Жінка знайшла невідомий пакет і вирішила ознайомитись із його змістом. Вона спробувала підняти цей пакет, як раптом пролунав вибух. В результаті жінка отримала поранення, а її чоловіка відкинуло вибуховою хвилею.

Наразі потерпіла перебуває у місцевій лікарні. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Покровський відділ поліції

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