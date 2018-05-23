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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 ТРАВНЯ

23.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1430 — у битві при Комп’єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк, котру згодом вони продали англійцям.
  • 1536 — засновано Португальську інквізицію.
  • 1592 — у Венеціанській республіці інквізиція арештувала італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі
  • 1877 — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії
  • 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція
  • 1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу
  • 1938 — Убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.
  • 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина
  • 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи;
  • 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я;
  • 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом;
  • 2006 — Сербія визнає результати референдуму про суверенітет Чорногорії;
  • 2008 — відкрита 46-та станція Київського метрополітену — «Червоний хутір»
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