ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 ТРАВНЯ 23.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1430 — у битві при Комп’єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк, котру згодом вони продали англійцям. 1536 — засновано Португальську інквізицію. 1592 — у Венеціанській республіці інквізиція арештувала італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі 1877 — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція 1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу 1938 — Убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим. 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи; 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я; 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом; 2006 — Сербія визнає результати референдуму про суверенітет Чорногорії; 2008 — відкрита 46-та станція Київського метрополітену — «Червоний хутір» Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:23 мая, 23 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ