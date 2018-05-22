БІЛЬШЕ 4-Х ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВТРАТИЛИ ТРОЄ ПОТЕРПІЛИХ ЧЕРЕЗ ВИТІВКИ ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЇВ

Мешканка Покровська хотіла на кілька днів зняти житло в Києві, знайшла відповідне оголошення і перевела тисячу гривень завдатку «власнику» неіснуючої квартири. Двоє інших потерпілих стали жертвами інтернет-продавців і втратили 800 та 2 тисячі 400 гривень, замовивши на сайті необхідні товари. Правоохоронці встановлюють осіб, які поповнили свої кишені за рахунок довірливих громадян.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 32-річна місцева мешканка із заявою про те, що невідомі заволоділи її грошима. Було встановлено, що жінка, збираючись на кілька днів до столиці, вирішила забронювати там житло. Потерпіла знайшла на сайті з нерухомості оголошення, в якому чоловік пропанував квартиру подобово. Ціна за знімання влаштувала покровчанку і вона домовилась із «власником» житла про бронювання. Жінка перерахувала тисячу гривень на банківську картку незнайомця та як тільки гроші опинились на його рахунку, оголошення про квартиру зникло разом із його власником. Потерпіла не змогла більше зв’язатися із орендодавцем і прийшла за допомогою в поліцію.
А 34-річна жителька Покровського району замовила в інтернеті батут для своєї дитини. Спочатку потерпіла здзвонилася із продавцем, домовилась про ціну і умови отримання товару, однак так на нього і не дочекалась. Постачальник виявився шахраєм і зник одразу після отримання передплати.
Того ж дня авдіївські правоохоронці зареєстрували аналогічний випадок. До них звернувся 56-річний чоловік із проханням допомогти розшукати невідомого, який під приводом продажу автозапчастин видурив у потерпілого 2 тисячі 400 гривень. Мешканець Авдіївки розповів поліцейським, що перед тим як відправляти продавцю передплату, той запевнив, що вже відправив товар і надіслав фото накладної. Тільки тоді покупець перерахував гроші за автопокришки. Однак, коли потерпілий прийшов до пункту доставки вантажів, там йому сказали, що документ не справжній і вантажу під таким номером в них немає. Авдіївчанин хотів з’ясувати в продавця, що трапилось, але той опинився в зоні недосяжності.
За всіма фактами правоохоронцями відкриті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3-років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області