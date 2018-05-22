55 БОЙОВИХ ГРАНАТ ТА МАЙЖЕ 3000 НАБОЇВ ВИЛУЧЕНО ПРАВООХОРОНЦЯМИ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ

Такі результати роботи співробітників Покровського відділу поліції та його структурних підрозділів з початку проведення профілактичних заходів спрямованих на боротьбу із незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Головна мета спецзаходів — не допустити витоку зброї та боєприпасів на мирну територію країни, а також скоєння правопорушень з їх використанням. Тому наразі під пильним контролем правоохоронців Покровської оперативної зони перебувають всі залізничні та автовокзали, блокпости, автошляхи і транспортні розв’язки. Правоохоронці спільно з кінологами та їх чотирилапими напарниками ретельно перевіряють вантаж та багаж пасажирів на вокзалах, сумки перехожих та проїжджаючі транспортні засоби.
Такі заходи завжди дають позитивні результати роботи.
Мирноградські правоохоронці роззброювали містян на вулицях міста та під час проведення обшуків. Так, набої калібру 7,62 мм поліцейські вилучили у мешканця Мирнограду, які він зберігав в дивані. Ще 60 автоматичних набоїв були виявлені в кухонній шафі 55-річного місцевого мешканця. А майже 200 набоїв було вилучено у чоловіка, який вживав спиртні напої на автобусній зупинці.
Набої різного калібру були виявлені і правоохоронцями Добропільського відділення поліції в помешканні 35-річного містянина.
За даний період із незаконного обігу вилучено 13 гранат.
Дві гранати РГД-5 були вилучені співробітниками Авдіївського відділення поліції у перехожого посеред вулиці, а ще про одну гранату авдіївським поліцейським повідомив місцевий мешканець, який знайшов її під час прибирання у своїй новій оселі. З’ясувалось, що небезпечну знахідку залишила попередня мешканка квартири.
В Покровську під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання 38-річного чоловіка правоохоронцями було виявлено та вилучено 4 запали, дві гранати РГД-5 та одну гранату Ф-1. Ще один вибухонебезпечний боєприпас був вилучений поліцейськими на блокпості у пасажира таксі.
А в Мирнограді співробітники поліції вилучили гранати Ф-1 у нетверезого містянина на автобусній зупинці та під час проведення обшуку в квартирі 49-річної місцевої мешканки.
Правоохоронці Селидівського відділення поліції завадили потраплянню «бойових сувенірів» до Запорізької області. Так, у відділенні експрес-доставки вантажів співробітники поліції під час перевірки посилки 24-річного чоловіка серед особистих речей виявили 2 гранати та бойову шашку.
Співробітниками Добропільського відділення поліції був зупинений житель Білецького, який ніс набої до автомату Калашникова. Власник заборонених предметів розповів, що близько місяця тому він копав металобрухт на околиці міста та натрапив на ці набої.
У Мирнограді, близько третьої години ночі, під час патрулювання група реагування патрульної поліції помітила хлопця з предметом, схожим на пістолет у руці. Зброю було вилучено та направлено на експертизу.
А співробітники поліції прифронтової Авдіївки викрили місцевого мешканця, який зберігав боєприпаси у власній оселі. Правоохоронці вилучили 82 набої до автомату, 2 снаряда, гранату для підствольного гранатомету та 14 димових шашок.
Також, минулої неділі в одному з приватних домоволодінь Покровська правоохоронцями виявлена та вилучена нелегальна зброя.
«Ми продовжуємо вилучати зброю та боєприпаси у громадян, які не усвідомлюють небезпеку, якої вони піддають і себе і оточуючих. Ми робимо все можливе, аби громадяни відчували себе захищеними», — зауважив начальник Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Юрій Гречишкін.
Покровський відділ поліції
Донецької області