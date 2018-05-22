22 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

22 травня всі жителі нашої планети можуть по праву відзначати Міжнародний день біологічного різноманіття. Це свято-заклик до кожної людини, чиїм домом стала наша планета. Буквально з кожним днем біологічне різноманіття Землі скорочується. Все це змінює екологічний баланс на планеті і загрожує серйозними незворотними наслідками.
На жаль, людина стала головним ворогом природи. Сьогодні в цей день прийнято згадувати про те, що 60% всієї екологічної системи бездумно використовується людьми. Це природним чином впливає на збереження біологічних видів. Вчені прогнозують, що ця ситуація сильно погіршиться протягом наступних 50 років
За даними Всесвітнього союзу охорони природи, основними факторами, які впливають на біологічне різноманіття, є: зміна природного середовища, її забруднення, процес опустелювання, демографічне зростання на планеті, використання ресурсів які дарує людині природа.
Організатори свята закликають кожного, хто небайдуже ставиться до майбутнього планети, зробити все, щоб біологічне різноманіття збереглося в його багатющому вигляді якомога довше.