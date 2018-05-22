ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ВБИВ СВОГО ЗНАЙОМОГО ПІД ЧАС СВАРКИ, ОЧІКУВАТИМЕ ВИРОК СУДУ ЗА ҐРАТАМИ

За клопотанням Димитровського відділу Красноармійської місцевої прокуратури арештовано 40-річного мешканця Мирнограда, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 16 травня підозрюваний знаходився в гостях у свого знайомого, де вони розпивали спиртні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка з приводу того, що господар заборгував гостю гроші та не поспішає їх віддавати. Лайка швидко переросла у конфлікт, під час якого гість схопив ніж та наніс опонентові удар в область шиї.
Після цього чоловіки продовжили вживати спиртні напої, однак потерпілий почав виказувати незадоволення з приводу свого поранення, на що гість відповів йому ще одним аналогічним ударом, який виявився смертельним.
На теперішній час досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області