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ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ВБИВ СВОГО ЗНАЙОМОГО ПІД ЧАС СВАРКИ, ОЧІКУВАТИМЕ ВИРОК СУДУ ЗА ҐРАТАМИ

22.05.2018 Новини Комментариев нет
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За клопотанням Димитровського відділу Красноармійської місцевої прокуратури арештовано 40-річного мешканця Мирнограда, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 травня підозрюваний знаходився в гостях у свого знайомого, де вони розпивали спиртні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка з приводу того, що господар заборгував гостю гроші та не поспішає їх віддавати. Лайка швидко переросла у конфлікт, під час якого гість схопив ніж та наніс опонентові удар в область шиї.

Після цього чоловіки продовжили вживати спиртні напої, однак потерпілий почав виказувати незадоволення з приводу свого поранення, на що гість відповів йому ще одним аналогічним ударом, який виявився смертельним.

На теперішній час досудове розслідування триває.

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

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