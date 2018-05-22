У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙДУТЬ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

За підтримки Покровської міської ради, громадської організації «Український Донецький куркуль», молодіжної бізнес-платформи «Залік» у рамках проекту «Бізнес-Інкубатор» 26 травня буде проведено перший бізнес-інкубатор регіонального рівня.
На відкриті лекції запрошуються власники малого та середнього бізнесу, підприємці-початківці та активні люди, які тільки-но замислюються над власною справою, учасники регіонального конкурсу «Український Донецький куркуль», активна молодь.
Захід відбудеться 26 травня з 10:40 до 17:00 у Центральній міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Европейська, б. 22.
Участь у заході безкоштовна, кількість учасників обмежена, тому просимо бажаючих попередньо зареєструватися за цим посиланням.
Інформацію про захід дивіться за посиланням.