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У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙДУТЬ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

22.05.2018 Новини Комментариев нет
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За підтримки Покровської міської ради, громадської організації «Український Донецький куркуль», молодіжної бізнес-платформи «Залік» у рамках проекту «Бізнес-Інкубатор» 26 травня буде проведено перший бізнес-інкубатор регіонального рівня.

На відкриті лекції запрошуються власники малого та середнього бізнесу, підприємці-початківці та активні люди, які тільки-но замислюються над власною справою, учасники регіонального конкурсу «Український Донецький куркуль», активна молодь.

Захід відбудеться 26 травня з 10:40 до 17:00 у Центральній міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Европейська, б. 22.

Участь у заході безкоштовна, кількість учасників обмежена, тому просимо бажаючих попередньо зареєструватися за цим посиланням.

Інформацію про захід дивіться за посиланням.

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