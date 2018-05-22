У ПОКРОВСЬКО-ДОБРОПІЛЬСЬКОМУ УПРАВЛІННІ ГУ ДФС ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ КАМПАНІЇ «ДЕКЛАРУВАННЯ-2018»

На початку травня закінчилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році. У Покровсько-Добропільському управлінні ГУ ДФС у Донецькій області підбили підсумки кампанії «Декларування-2018». Загальна сума задекларованих громадянами доходів склала 421,4 мільйона гривень.
Загалом мешканцями нашого регіону, які перебувають на обліку у Покровській та Добропільській ОДПІ, подано 6321 декларацію про майновий стан і доходи, отримані у 2017 році, що на 2545 або 40,3 відсотка більше, ніж у минулому році.
Структура поданих декларацій:
- 385 декларацій було надано про доходи, отримані у вигляді спадщини або дарування на загальну суму 329,7 мільйона гривень;
- 616 декларацій на суму 50 мільйонів гривень було подано податкових декларацій у вигляді продажу або обміну рухомого або нерухомого майна;
- з отриманих іноземних доходів подано 5 декларацій на загальну суму 0,9 мільйона гривень;
- інші доходи задекларувало 5315 платників на суму 40,8 мільйона гривень.
За результатами деклараційної кампанії податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, складає 5,6 мільйона гривень. Сума військового збору до сплати – 0,9 мільйона гривень.
Також доходи у розмірі понад мільйон гривень задекларувало 12 платників. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на половину.
Нагадуємо платникам податків, що суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій річній декларації, необхідно сплатити до 1 серпня 2018 року. На даний час декларантами вже перераховано до бюджету 1,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 0,3 мільйона гривень військового збору.
Своїм правом на отримання податкової знижки скористалося 62 громадянина. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить понад 100 тисяч гривень.