Актуально:

У МИРНОГРАДІ ПРОЙШОВ ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ «СВІЙ СТИЛЬ»

22.05.2018 Сюжети Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

У неділю, 20 травня, на сцені Палацу культури «Україна» відбулося  справжнє свято танцю — творчий звіт креативного, і неординарного, зразкового хореографічного колективу «Свій стиль».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"