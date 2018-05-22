У МИРНОГРАДІ ПРОЙШОВ ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ «СВІЙ СТИЛЬ» 22.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У неділю, 20 травня, на сцені Палацу культури «Україна» відбулося справжнє свято танцю — творчий звіт креативного, і неординарного, зразкового хореографічного колективу «Свій стиль». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:«СВІЙ СТИЛЬ», Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ