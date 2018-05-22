В народі свято називали по-різному: день Миколи Чудотворця, день Миколи вешнего, Миколи теплого. Це один з головних свят на Русі, оскільки народ вважав своїм заступником і покровителем саме Миколи Чудотворця. Особливо його шанували грецькі мореплавці і мандрівники. До святого 22 травня зверталися за допомогою і позбавлення від бід. Говорили, що поле Миколи холоду ще 12 разів вдарять. Також на 22 травня розквітала бузок.
Вирушали в церкву 22 травня, щоб помолитися Миколі чудотворцю, і казали: «Святий Нікола Угодник! Допоможи мені святий чудотворець! Покрий мене своїм чудом і збережи від усіх нещасть».
Відомо, що Микола також рятував від бід дітей, допомагав молодим парам і запобігав пожежі на полях. Йому 22 травня молилися про здоров’я коней і захисту від злодіїв. У народі його прозвали і покровителем весни. Обов’язково намагалися в день 22 травня нагодувати знедолених людей, інакше протягом року доведеться голодувати.
Святому Миколаю 22 травня молилися про здоров’я коней і тільки після цього їх седлали, інакше бісівська сила стане кататися на конях і заездит коней до смерті. І якщо 22 травня бачили, що кінь здригається, обов’язково говорили: «Кыш-кыш, нечиста сила». Починали виганяти коней в нічний — для цього молоді юнаки збиралися всі разом і гнали тварин. Всім селом проводжали їх. Починалися пісні, хороводи навколо панували веселощі. Раніше також 22 травня цей день як період початку вступу хлопчиків у доросле життя, після чого старші переставали їх виховувати.
Намагалися не купатися в річці до 22 травня, оскільки це вважалося великим гріхом. Крім того, вода ще недостатньо сильно прогрівалася.
У день Миколи вешнего «замовляли» луга — робилося це за допомогою лози та гілок, які 22 травня встромляли в землю, щоб було зрозуміло: худобу випасати тут не можна.
Народні прикмети на 22 травня
- На наступний день після Миколи йде дощ — літо буде дощовим і холодним
- День Миколи був крайнім терміном для посадки картоплі, оскільки вважали, що, якщо його посадити пізніше, то він, за прикметами, вже не встигне вирости, і урожай не збереш
- Туманне і мокре ранок 22 травня — значить, треба вмитися першої росою, щоб протягом року бути здоровим. Також належало пройти по полях і вимовити заговори, щоб земля була родючою
- Жаби почали квакати — прикмета того, що буде багатий урожай вівса
- Вільха зацвіла — пора сіяти гречку