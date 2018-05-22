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ПРЕМІЮВАВ ДРУЖИНУ: ПОСАДОВЦЯ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

22.05.2018 Новини Комментариев нет
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Виписував премії дружині: посадовця управління водних ресурсів притягнуто до відповідальності

Селидівський міський суд  визнав начальника гідрогеологічного-меліоративного відділу Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст. 172-7 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 3400 грн.

Установлено, що посадовець впродовж 10 місяців видавав накази про преміювання своєї дружини. Таким чином він вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів.

Оперуповноваженими УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно вказаного посадовця. У суді вказані протоколи об’єднані в одне провадження, розгляд якого забезпечили прокурори Красноармійської місцевої прокуратури.

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

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