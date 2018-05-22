ПРЕМІЮВАВ ДРУЖИНУ: ПОСАДОВЦЯ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Виписував премії дружині: посадовця управління водних ресурсів притягнуто до відповідальності
Селидівський міський суд визнав начальника гідрогеологічного-меліоративного відділу Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст. 172-7 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 3400 грн.
Установлено, що посадовець впродовж 10 місяців видавав накази про преміювання своєї дружини. Таким чином він вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів.
Оперуповноваженими УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно вказаного посадовця. У суді вказані протоколи об’єднані в одне провадження, розгляд якого забезпечили прокурори Красноармійської місцевої прокуратури.
Прес-служба прокуратури Донецької області