ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 14 лютого 2018 року № 80 «Про внесення змін до порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпки».
Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі — об’єкти нерухомості).
10 основних фактів, які власники або орендарі приміщення повинні знати!!!
Факт №1.
За своєю природою декларація відповідності є нічим іншим, як документом, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин). У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.
Факт №2.
Декларація відповідності не отримується заявником, як звикла думати більшість підприємців. Вона заповнюється самим суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. (Форма декларації затверджена постановою Кабінету міністрів України від 05.06.2013 року №440)
Факт №3.
Хто і коли може не подавати декларацію відповідності?
1 – суб’єкт господарювання у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
2 – суб’єкт господарювання у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершеннябудівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
3 – орендар об’єкта нерухомості (особа, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
Факт №4.
Чи всі суб’єкти господарювання повинні подавати разом із заповненою декларацією позитивний висновок експертизи (оцінки) протипожежного стану об’єкта?
Ні, лише суб’єкти господарювання з високим ступенем прийнятного ризику повинні подавати такий висновок. При цьому слід пам’ятати, шо оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
Кодексом цивільного захисту України передбачено, що позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
Факт №5.
Декларація реєструється в адміністративних центрах надання адміністративних послуг та ДСНС на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.
Факт №6.
Декларацію можна подавати особисто або надсилати поштою рекомендованим листом. При цьому, у випадку надсилання поштовим відправленням, підпис фізичної особи — підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки — декларація засвідчується нотаріусом; підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
Факт №7.
Існує законодавча колізія щодо строку реєстрації поданої декларації відповідності.
Так, Порядком подання та реєстрації передбачено, що декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом протягом 5 робочих днів з дня її надходження (пункт 6). Водночас, Кодексом цивільного захисту України передбачається, що декларація реєструється дозвільним органом протягом десяти робочих днів з дня її надходження (абз.2 ч.4 ст.57).
Враховуючи, що Кодекс як Закон України має вищу силу у системі нормативно-правових актів аніж постанова Кабінету міністрів України (що є підзаконним актом), то варто керуватися саме положеннями Кодексу, а отже, брати за орієнтир строк реєстрації у 10 робочих днів.
Факт №8.
Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом — дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
Факт№9.
Чи перевіряється фактичною перевіркою правильність та достовірність вказаних у ній даних?
Якщо декларація не відповідає формі, наведеній в додатку Постанови, ДСНС або її територіальний орган повертає її суб’єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання.
Факт №10.
При реєстрації декларації відповідності діє принцип мовчазної згоди. Так, у разі коли ДСНС або її територіальним органом не зареєстровано декларацію і не надіслано її суб’єкту господарювання для доопрацювання в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, установленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.