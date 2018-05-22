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ПОКРОВСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПРОТИДІЮТЬ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

22.05.2018 Новини Комментариев нет
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З початку року правоохоронцями Покровського відділу поліції складено 76 адміністративних протоколів за вчинення насильства в сім’ї. Завдяки потужній превентивній роботі, яку постійно проводять співробітники поліції, багатьох таких фактів вдається запобігти.

Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини, з якою стикається велика кількість громадян. Але, цю проблему часто приховують самі потерпілі. Хтось не хоче виносити сміття з хати, а хтось просто боїться.  Від «домашніх тиранів» потерпають не тільки жінки, але і діти, і чоловіки.

Конфлікти у родинах та сімейне насильство – це одні з найчастіших викликів, на які доводиться виїздити правоохоронцям. У більшості випадків причиною сімейного насилля є непорозуміння в сім’ях, безробіття та алкоголь.

На сьогоднішній день на профілактичному обліку в Покровському відділі поліції  перебуває 133 сімейних дебошира. Усім їм дільничні офіцери поліції виносять офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства у сім’ї. Порушників  також притягають до адміністративної відповідальності за ст.173-2 «Вчинення домашнього насильства» Кодексу України про адміністративне правопорушення. Так, з початку поточного року правоохоронцями складено 76 протоколів за даною статтею.

«Шановні громадяни! Якщо Ви потерпаєте від сімейного насильства (чи то фізичного, чи психологічного), не зволікайте – телефонуйте на «102». Поліцейські вам допоможуть. Ніхто не має права ображати Вас і порушувати Ваші права», — зазначає начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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