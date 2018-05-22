ДЕНЬ ЄВРОПИ: НОВИЙ РЕКОРД ТА ВИСТУП ОЛЕГА СКРИПКИ 22.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Вже традиційно на площі Шибанкова було розгорнуто найбільший прапор Євросоюзу, який став національним рекордом у 2016 році. Мешканці та гості Покровська з задоволенням взяли участь у розгортані прапору. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ