В ЕСПЧ ПРИЗНАЛИ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА МОРАТОРИЙ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ В УКРАИНЕ

Европейский суд по правам человека признал нарушением прав человека мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине. Речь об этом идет в пресс-релизе ЕСПЧ.
«Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в мае суд вынес постановление по делу Зеленчук и Цыцюра против Украины. Дело касалось жалобы двух человек — жителей Тернополя и Ивано-Франковска — на мораторий на продажу земель, которые заявляли о нарушении их имущественных прав в качестве владельцев таких участков.
Согласно постановлению суда, государство не определило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей. Поэтому правительство должно принять законодательные меры для обеспечения надлежащего баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.
Также в ЕСПЧ подчеркнули, что это решение суда не означает требования к Украине немедленно ввести неограниченный рынок продажи сельскохозяйственных угодий. Суд не присудил заявителям денежную компенсацию.