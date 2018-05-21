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ПОСОЛ РУМУНІЇ ВРУЧИВ ПОДЯКУ МИРНОГРАДСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

21.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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Мирноград взяв активну участь у святкуванні Дня Європи. Разом з представниками 28 міст і районів Донеччини, мирноградці на чолі з міським головою Олександром Брикаловим пройшли проспектом Шахтобудівників.

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