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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 ТРАВНЯ

21.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1502 — Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебуває на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці
  • 1503 — Христофор Колумб відкрив Кайманові острови
  • 1809 — Під Асперном Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла.
  • 1831 — У Харкові побачив світ перший в Україні альманах — «Украинскій Альманахъ».
  • 1840 — Нова Зеландія проголошена британською колонією
  • 1859 — Запущений годинник Біг-Бен в Лондоні
  • 1892 — У Мілані здійснено постановку опери «Паяци» Руджеро Леонкавалло
  • 1904 — У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)
  • 1916 — У Великій Британії вперше в світовій практиці введено «літній» час
  • 1918 — У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз
  • 1918 — Створено Всеукраїнську раду профспілок.
  • 1919 — В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства.
  • 1921 — В Україні створили комісію з ліквідації неграмотності на чолі з Григорієм Петровським.
  • 1928 — Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.21
  • 1937 — почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою «Північний полюс»
  • 1944 — На плебісциті в Ісландії жителі підтримали рішення парламенту про відділення від Данії, 17 червня була проголошена республіка
  • 1968 — Зник безвісти американський атомний підводний човен «Scorpion» з 99-ма членами екіпажу
  • 1991 — Відставка президента Ефіопії Менгисту Хайле Маріама і його втеча з країни.
  • 1992 — Китайська Народна Республіка здійснила вибух найбільшої з атомних бомб, які вона випробовувала.
  • 1992 — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.
  • 2000 — На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин із Євросоюзом.
  • 2006 — На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.
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