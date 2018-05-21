ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 ТРАВНЯ 21.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1502 — Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебуває на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці 1503 — Христофор Колумб відкрив Кайманові острови 1809 — Під Асперном Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла. 1831 — У Харкові побачив світ перший в Україні альманах — «Украинскій Альманахъ». 1840 — Нова Зеландія проголошена британською колонією 1859 — Запущений годинник Біг-Бен в Лондоні 1892 — У Мілані здійснено постановку опери «Паяци» Руджеро Леонкавалло 1904 — У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) 1916 — У Великій Британії вперше в світовій практиці введено «літній» час 1918 — У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз 1918 — Створено Всеукраїнську раду профспілок. 1919 — В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства. 1921 — В Україні створили комісію з ліквідації неграмотності на чолі з Григорієм Петровським. 1928 — Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.21 1937 — почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою «Північний полюс» 1944 — На плебісциті в Ісландії жителі підтримали рішення парламенту про відділення від Данії, 17 червня була проголошена республіка 1968 — Зник безвісти американський атомний підводний човен «Scorpion» з 99-ма членами екіпажу 1991 — Відставка президента Ефіопії Менгисту Хайле Маріама і його втеча з країни. 1992 — Китайська Народна Республіка здійснила вибух найбільшої з атомних бомб, які вона випробовувала. 1992 — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень. 2000 — На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин із Євросоюзом. 2006 — На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:21 мая, 21 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ