ІМЕНИНИ 21 ТРАВНЯ

Адріан — ім’я Адріан має кілька версій походження. За першою версією, ім’я Адріан — це латинське чоловіче ім’я, що походить від імені Hadrianus утворене від римського когномена (особистого або родового прізвиська) Hadrianus, що означає «адріатичний», «той, хто родом з берегів Адріатичного моря». За іншою версією, ім’я Адріан вважається одним з варіантів імені Андрій. У українській мові використовувалися народні форми цього імені — Адріян, Андріан, Андріян, Андреян, де додався звук «н», тому ім’я в Україні часом вважають тотожним імені Андрій. Хоча, насправді, це різні імена, так як в православних і католицький святцях присутні обидва імені — Адріан і Андрій. Але все ж, як це часто буває, з народними, короткими формами імен в українській мові, ці імена використовуються як самостійно, так і взаємозамінні друг для друга.
Арсен (Арсеній) — чоловіче ім’я грецького походження. Згідно з дослідженнями, походження імені Арсеній пов’язано з грецьким ім’ям Арсениос, що означає «зрілий», «чоловічий», «чоловік».