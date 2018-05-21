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ЯКУ КРАЇНУ ПРЕДСТАВИВ ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН НА СВЯТКУВАННІ ДНЯ ЄВРОПИ?

21.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Делегація від Покровського району на чолі з головою Покровської райдержадміністрації Анатолієм Шишко, головою Покровської районної ради Михайлом Костюком взяла активну участь в обласному святі з нагоди Дня Європи «Україна – це серце Європи».

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