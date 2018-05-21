ЯКУ КРАЇНУ ПРЕДСТАВИВ ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН НА СВЯТКУВАННІ ДНЯ ЄВРОПИ? 21.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Делегація від Покровського району на чолі з головою Покровської райдержадміністрації Анатолієм Шишко, головою Покровської районної ради Михайлом Костюком взяла активну участь в обласному святі з нагоди Дня Європи «Україна – це серце Європи». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ