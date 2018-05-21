ЧИ МАЄ ПРАВО СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПОДАВАТИ ЗВІТНІСТЬ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ЄДР?

Покровська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що відповідно до п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства.
Відповідно до абзаців другого та третього п. 177.11 ст. 177 ПКУ фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками податків відповідно до норм законів України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» та № 852-ІV «Про електронний цифровий підпис», Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (далі – Порядок) та договору про визнання електронних документів,до якого юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування для набуття статусу суб’єкта електронного документообігу (далі – СЕД) приєднуються на підставі заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (розділ ІІІ Порядку).
Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючихорганів виключно з використанням електронного цифрового підпису (п. 1 розділу ІІІ Порядку).
Відповідно до п. 3 розділу ІІ Порядку платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу ЕЦП, керуючись цим Порядком, а також Договором про визнання електронних документів (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами).
Пунктом 14 розд ІІІ Порядку дія Договору про визнання електронних документів та пов’язаних з ним повідомлень про надання інформації щодо електронного цифрового підпису припиняється, зокрема, після отримання інформації з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або за наявності в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи, як платника податків в контролюючому органі.