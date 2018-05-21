ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ПОКРОВСЬКА ПРОВЕДЕ «ПРЯМУ ЛІНІЮ» 21.05.2018 Новини Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.25 травня Покровський міський центр зайнятості Донецької області проведе «Пряму лінію» між керівництвом центру зайнятості та населенням м.Покровськ та Покровського району. На ваші запитання відповідатимуть з 13.00 до 15.00 за телефоном 2-14-08. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ