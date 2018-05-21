ТОВ «СІЛЬВЕРХАУС» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

18 травня 2018 року за ініціативи Покровського міського центру зайнятості відбувся «День відкритих дверей» в ТОВ «Сільверхаус». Це другий захід в цьому році, спрямований на більш якісний підбір роботодавцем необхідних працівників та на ознайомлення шукачів роботи з підприємством. Цільовою аудиторією в цьому заході стали 4 безробітні людини, які відповідають вимогам роботодавця.
«Сьогодні клієнт служби зайнятості №1 – роботодавець. Ми надаємо роботодавцям широкий спектр послуг щодо підбору персоналу абсолютно безкоштовно»- розпочала фахівець Покровського міського центру зайнятості Донецької області Юлія Федоренко. Проінформувала присутніх про стан місцевого ринку праці та перспективи працевлаштування, ознайомила присутніх з послугами служби зайнятості для роботодавців, про можливості проходження стажування на виробництві, навчання за рахунок служби зайнятості.
Керівник ТОВ «Сільверхаус» Дмитро Олександрович, ознайомив присутніх з діяльністю підприємства та проінформував про наявність вільних вакансій «Менеджер», «Водій-експедитор», «Продавець продовольчих товарів». Розповів про умови праці, графік роботи, рівень оплати праці. Під час заходу безробітні активно спілкувались з підприємцем, ставили питання, на які отримали вичерпні відповіді. Присутні безробітні зацікавилися запропонованими пропозиціями. Підприємство пропонує своїм потенційним робітникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Шукачі роботи, які зацікавились пропозиціями працевлаштування мали змогу пройти попередню співбесіду.
Фахівці центру зайнятості впевнені, що День відкритих дверей в ТОВ «Сільверхаус» принесе позитивні результати в укомплектуванні кадрами підприємства, і громадянам, які шукають роботу.