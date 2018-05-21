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ПРИКМЕТИ НА 21 ТРАВНЯ

21.05.2018 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет
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У православній церкві в цей день вшановують пам’ять святого Іоанна Богослова — одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Згідно з переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії — дочки святого Йосифа обручника, і Зеведея. Був покликаний Ісусом Христом одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати учнем. Був свідком багатьох чудес Христа і брав безпосередню участь у його житті, ставши свідком найважливіших подій. Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іванові Христос доручив турботу про Марію після його смерті.

Також Іоанн Богослов відомий як автор Євангелія, а також Апокаліпсису — єдиною пророчої книги Нового Завіту. Йоан написав на острові Патмос.

Уявлення Іоанна було чудовим. Він наказав одному зі своїх учнів закопати його живим, але через деякий час з’ясувалося, що тіла в могилі немає. Однак щороку з могили святого апостола виступав прах, який володів цілющою силою.

Пекли 21 травня спеціальні пироги, які не їли, а виносили за село і роздавали перехожим. Перед цим молилися. Щоб зустріти хорошу людину, з яким можна було б розділити трудовий хліб. Вважалося поганим знаком21 травня не зустріти перехожого, і в цьому випадку, щоб не накликати біду, згодовували пиріг птахам, вимовляючи спеціальний змова. Також було прийнято 21 травня продовжувати роботи в поле, сіяти пшеницю, виганяти коней на допомогу селянам.

Народні прикмети на 21 травня

  1. Погожий день — влітку грибів трохи буде
  2. Дощовий день — прикмета того, що виростуть гриби
  3. Рясно цвіте черемха — літо буде мокре
  4. Місяць 21 травня вкрита серпанком — скоро погода погіршиться
  5. Як тільки листя дуба розпускалися — можна сіяти теплолюбні культури, оскільки грунт вже прогрівається добре
  6. Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, по прикметі, буде чистим і без бур’янів
  7. Черемха 21 травня цвіте — пора сіяти пшеницю
  8. Небо ввечері забарвлюється в червоний колір — погода найближчими днями буде хорошою. Якщо ж небо червоне вранці — буде дощ
  9. Хмари 21 травня пливуть по напряму вгору — буде ясний день, і навпаки.
  10. Хмари в одну купу збиваються — чекай негоди
  11. Що перше зацвіте — трава або пшениця, той врожай буде багатим.
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