ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ: «ГАРЯЧІ» ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ «РЕЄСТРАЦІЯ В ЄРПН»!

Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено тимчасові (до 30 грудня 2018 року)
«гарячі» телефонні лінії «Реєстрація в ЄРПН» для надання платникам ПДВ інформаційно-консультаційних послуг з питань реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Телефони «гарячих» телефонних одноканальних ліній
|Територія обслуговування «гарячої» телефонної лінії
|Номер телефону «гарячої» лінії
|Донецька область (ГУ ДФС у Донецькій області)
|(097) 1015977
|м. Бахмут, Бахмутський район (Бахмутське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06274) 4-60-12
(06274) 4-60-11
|м. Костянтинівка, Костянтинівський район (Костянтинівсько-Дружківське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06272) 2-84-82
|м. Дружківка (Костянтинівсько-Дружківське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06267) 4-57-39
|м. Краматорськ (Краматорське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06264) 3-58-30
(06264) 5-95-63
(0626) 44-25-42
|м. Покровськ, м. Мирноград, м. Новогродівка, м. Селидове, Покровський район (Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06239) 2-35-99
|м. Добропілля, Добропільський, Олександрівський райони (Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06277) 2-88-65
|м. Маріуполь (Маріупольське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(095) 3836562
(098) 1244750
|м. Слов’янськ, м. Лиман, Слов’янський, Лиманський райони (Слов’янське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06262) 3-30-26
(0626) 62-13-36
|Волноваський район (Волновасько-Мангушське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06244) 4-21-26
|Мангушський, Нікольський райони (Волновасько-Мангушське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06297) 2-43-70
|Мар’їнський район (Мар’їнське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06278) 3-36-48
|м. Вугледар, Великоновосілківський район, (Мар’їнське управління ГУ ДФС у Донецькій області)
|(06273) 6-42-55
Графік роботи «гарячих» телефонних ліній:
|понеділок – четвер
|з 9 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв.
перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
|п’ятниця
|з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
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|в неробочі дні «гарячі» телефонні лінії не працюють