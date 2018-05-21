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ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ: «ГАРЯЧІ» ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ «РЕЄСТРАЦІЯ В ЄРПН»!

21.05.2018 Новини Комментариев нет
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Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено тимчасові (до 30 грудня 2018 року)

«гарячі» телефонні лінії «Реєстрація в ЄРПН» для надання платникам ПДВ інформаційно-консультаційних послуг з питань реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Телефони «гарячих» телефонних одноканальних ліній

Територія обслуговування «гарячої» телефонної лінії Номер телефону «гарячої» лінії
Донецька область (ГУ ДФС у Донецькій області) (097) 1015977
м. Бахмут, Бахмутський район (Бахмутське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06274) 4-60-12

(06274) 4-60-11
м. Костянтинівка, Костянтинівський район (Костянтинівсько-Дружківське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06272) 2-84-82
м. Дружківка (Костянтинівсько-Дружківське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06267) 4-57-39
м. Краматорськ (Краматорське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06264) 3-58-30

(06264) 5-95-63

(0626) 44-25-42
м. Покровськ, м. Мирноград, м. Новогродівка,  м. Селидове, Покровський район (Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06239) 2-35-99
м. Добропілля, Добропільський, Олександрівський райони (Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06277) 2-88-65
м. Маріуполь (Маріупольське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (095) 3836562

(098) 1244750
м. Слов’янськ, м. Лиман, Слов’янський, Лиманський райони (Слов’янське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06262) 3-30-26

(0626) 62-13-36
Волноваський район (Волновасько-Мангушське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06244) 4-21-26
Мангушський, Нікольський райони (Волновасько-Мангушське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06297) 2-43-70
Мар’їнський район (Мар’їнське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06278) 3-36-48

 
м. Вугледар, Великоновосілківський район, (Мар’їнське управління ГУ ДФС у Донецькій області) (06273) 6-42-55

 

 

Графік роботи «гарячих» телефонних ліній:

 

понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв.

перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
п’ятниця з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
в неробочі дні «гарячі» телефонні лінії не працюють

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