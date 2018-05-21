ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОЇ ДІВЧИНИ

Мирноградським відділенням поліції розшукується Роньжина Юлія Вячелавівна 13.07.2003 р.н., яка 18.05.2018р. пішла гуляти та по теперішній час не повернулась.
Прикмети: Зріст 167 см, округле обличчя, блакитні очі, чорні брови, темно-каштанові волоси, стрижка під каре.
Була одягнута: лосини джинсового кольору, кардіган біжовий, чорні кросівки.
Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки зниклої дівчини. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, прочісують вулиці, орієнтування з прикметами зниклої неповнолітньої розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної дівчини звертатися на лінію 102 або за телефоном 050-261-82-26.
Покровський відділ
поліції Донецької області