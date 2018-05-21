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ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОГО ЧОЛОВІКА

21.05.2018 Новини Комментариев нет
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Добропільським відділенням поліції розшукується Олейник Іван Савелійович, 09.08.1953 р.н., який 19.05.2018 р. пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

Прикмети: зріст 176 см, очі світлі, худорлявої тіло будови, волосся сиве з залисинами, стрижка коротка.

Особливі прикмети: накульгує.

Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки зниклого чоловіка. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, прочісують вулиці, орієнтування з прикметами зниклого розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102 або за телефонами 0500170862, 0627728676.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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