ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОГО ЧОЛОВІКА

Добропільським відділенням поліції розшукується Олейник Іван Савелійович, 09.08.1953 р.н., який 19.05.2018 р. пішов з дому та по теперішній час не повернувся.
Прикмети: зріст 176 см, очі світлі, худорлявої тіло будови, волосся сиве з залисинами, стрижка коротка.
Особливі прикмети: накульгує.
Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки зниклого чоловіка. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, прочісують вулиці, орієнтування з прикметами зниклого розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102 або за телефонами 0500170862, 0627728676.
Покровський відділ
поліції Донецької області