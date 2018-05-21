ГОРОСКОП НА 21 ТРАВНЯ

ОВЕН
Ваші ораторські здібності не залишать байдужим нікого!
ТЕЛЕЦЬ
У Вас купа ідей, як облаштувати своє житло. Втілюйте їх!
БЛИЗНЮКИ
Ваші вчинки сьогодні сміливі і навіть екстравагантні.
РАКИ
Сьогодні дуже важливо контролювати своє бажання витрачати.
ЛЕВ
У Вас купа ідей, як покращити життя. Оберіть кращу.
ДІВА
Ви все бачите у світлих фарбах, і світ здається чудовим.
ТЕРЕЗИ
Згадайте забуті мрії та створюйте для себе нову реальність.
СКОРПІОН
Будьте уважними до своїх снів – сьогодні вони пророчі.
СТРІЛЕЦЬ
Зможете насолодитися спілкуванням, якого Вам бракувало.
КОЗЕРІГ
Не варто перейматись через дрібниці або критику.
ВОДОЛІЙ
Відчуєте гармонію зі світом і насолоду жити саме зараз.
РИБИ
Візьміться за вирішення серйозних питань – Вам все під силу.