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ГОРОСКОП НА 21 ТРАВНЯ

21.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Ваші ораторські здібності не залишать байдужим нікого!

ТЕЛЕЦЬ

У Вас купа ідей, як облаштувати своє житло. Втілюйте їх!

БЛИЗНЮКИ

Ваші вчинки сьогодні сміливі і навіть екстравагантні.

РАКИ

Сьогодні дуже важливо контролювати своє бажання витрачати.

ЛЕВ

У Вас купа ідей, як покращити життя. Оберіть кращу.

ДІВА

Ви все бачите у світлих фарбах, і світ здається чудовим.

ТЕРЕЗИ

Згадайте забуті мрії та створюйте для себе нову реальність.

СКОРПІОН

Будьте уважними до своїх снів – сьогодні вони пророчі.

СТРІЛЕЦЬ

Зможете насолодитися спілкуванням, якого Вам бракувало.

КОЗЕРІГ

Не варто перейматись через дрібниці або критику.

ВОДОЛІЙ

Відчуєте гармонію зі світом і насолоду жити саме зараз.

РИБИ

Візьміться за вирішення серйозних питань – Вам все під силу.

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