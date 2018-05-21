В ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

19-20 травня в Покровську в спортивному залі ДЮСШ пройшов Чемпіонат Донецької області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н., 2008 р.н., та молодше. У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з Дружківки, Бахмута, Костянтинівки, Селидова, Гірника, Українська, Покровська і Покровського району.
В результаті наполегливих ігор, призові місця розподілилися таким чином:
Дівчата 2006-2007 р.н.
1 місце — Бабенко Людмила (Покровськ, тренер Вікторія Кацюба)
2 місце — Щава Аліса (Гірник)
3 місце — Червінчак Валерія (Покровський р-н)
Юнаки 2006-2007 р.н.
1 місце — Петух Назар (Бахмут)
2 місце — Безпалий Вадим (Покровськ, тренер Вікторія Кацюба)
3 місце — Філін Богдан (Бахмут)
Дівчата 2008 р.н. і молодше
1 місце — Мушкіна Ксенія (Дружківка)
2 місце — Резнер Олександра (Покровський р-н)
Юнаки 2008 р.н. і молодше
1 місце — Макієнко Михайло (Бахмут)
2 місце — Іванніков Єгор (Бахмут)
3 місце — Кочерга Олександр (Покровськ, тренер Вікторія Кацюба)
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації.