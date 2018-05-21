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В ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

21.05.2018 Новини Комментариев нет
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19-20 травня в Покровську в спортивному залі ДЮСШ пройшов Чемпіонат Донецької області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н., 2008 р.н., та молодше. У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з Дружківки, Бахмута, Костянтинівки, Селидова, Гірника, Українська, Покровська і Покровського району.

В результаті наполегливих ігор, призові місця розподілилися таким чином:

Дівчата 2006-2007 р.н.

1 місце — Бабенко Людмила (Покровськ, тренер Вікторія Кацюба)

2 місце — Щава Аліса (Гірник)

3 місце — Червінчак Валерія (Покровський р-н)

Юнаки 2006-2007 р.н.

1 місце — Петух Назар (Бахмут)

2 місце — Безпалий Вадим (Покровськ, тренер Вікторія Кацюба)

3 місце — Філін Богдан (Бахмут)

Дівчата 2008 р.н. і молодше

1 місце — Мушкіна Ксенія (Дружківка)

2 місце — Резнер Олександра (Покровський р-н)

Юнаки 2008 р.н. і молодше

1 місце — Макієнко Михайло (Бахмут)

2 місце — Іванніков Єгор (Бахмут)

3 місце — Кочерга Олександр (Покровськ, тренер Вікторія Кацюба)

Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації.

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