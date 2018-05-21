В ПОКРОВСЬКУ ЛЕГКОВИК СКОЇВ НАЇЗД НА ВЕЛОСИПЕДИСТА, ЯКИЙ ВІД ОТРИМАНИХ ТРАВМ ПОМЕР У ЛІКАРНІ

При в’їзді до Покровська автомобіль «Шевроле Лачетті» спробував обігнати велосипед й збив його. Травми отримані велосипедистом виявились несумісними із життям. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.
До чергової частини Покровського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що при в’їзді до Покровська сталася ДТП із постраждалими.
Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 53-річна жінка-водій на автомобілі «Шевроле Лачетті» намагаючись обігнати велосипед, який рухався в паралельному напрямку, скоїла наїзд на нього. Медики швидкої допомоги госпіталізували 59-річного велосипедиста, який пізніше помер у лікарні.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області