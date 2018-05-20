ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 ТРАВНЯ 20.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 325 — римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї. 1498 — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії. 1784 — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Голландією 1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва. 1873 — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси. 1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи. 1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він «мчав» по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год. 1905 — у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз. 1927 — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт. 1944 — німецькі офіцери намагалися вчинити бомбовий замах на Адольфа Гітлера 1961 — постановою Ради Міністрів УРСР встановлено Республіканську премію ім. Т. Г. Шевченка (нині — Національна премія України імені Тараса Шевченка) 1961 — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі. 1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від’єднання від Канади. 1985 — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув’язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдат, яких утримували палестинці. 1992 — керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки. 1999 — у школі Коньєрса (Джорджія, США) 15-річний школяр поранив 6 однокласників, відкривши вогонь із пістолета. 2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького«Подорожні», який здобув «Золоту пальмову гілку» 2009 — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі «Шахтар» (Донецьк) переграв «Вердер» (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:20 мая, 20 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ