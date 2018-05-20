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ГОРОСКОП НА 20 ТРАВНЯ

20.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Життя йде за вашим планом. Більше довіряйте іншим.

ТЕЛЕЦЬ

З’являться нові ідеї. Легше сприймайте думку оточуючих.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні ви далекоглядні, як ніколи. Фортуна вам усміхається.

РАКИ

У вашому житті зараз багато що змінюється. Будьте відкриті.

ЛЕВ

Ідуть зміни в особистому житті. Можливі нові стосунки.

ДІВА

Зверніть увагу на деталі. Не намагайтеся зробити все одразу.

ТЕРЕЗИ

Слідкуйте за здоров’ям, прислухайтеся до власного організму.

СКОРПІОН

Треба прикласти чимало зусиль, аби досягти успіху.

СТРІЛЕЦЬ

У стосунках будьте поступливими. Йдіть на компроміси.

КОЗЕРІГ

Гарний час для сімейних заходів, родинних зустрічей.

ВОДОЛІЙ

Знадобиться вміння приймати чіткі рішення.

РИБИ

Зосередьтеся на роботі. Активність принесе гарний результат.

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