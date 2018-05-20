В цей день воді надавалася цілюща сила. Тому, навіть коней 20 травня по річці водили, щоб захистити тварин від нечистої сили. Зараз активно цвітуть клен і яблуні – навколо дуже багато зелені, а погоди стоять гарні. Намагалися 20 травня вирушати на посівну, якщо 20 травня випадав на молодий Місяць, або дув східний, західний вітер – все це обіцяло багатий урожай, передає .
20 травня в народі прозвали не інакше, як Купальниця, оскільки вода у цей день володіла цілющими властивостями. Виставляли на вулицю відра з водою і вважали, що рідина заряджається чудодійною сонячною енергією, яку дарувала людям. Коней 20 травня не тільки проганяли по річці, але також і поїли їх «сонячною» водою, щоб вони були здоровими і бадьорими протягом усього року.
Тривали 20 травня посівні роботи. Звертали увагу на «походження» саджанців і насіння. Наприклад, казали, що вкрадені і чужі (імпортуються) насіння вродять краще. Садили моркву для довгого зберігання. Також цвіла рання черемха і бузок. Якщо 20 травня йшов дощ, то йому дуже раділи, оскільки в цьому випадку вересень обіцяв бути теплим.
Народні прикмети на 20 травня
Дощовий день – вересень буде теплим
Хороша погода у цей день – прикмета до того, що потрібно виходити на посівні роботи, щоб зібрати багатий урожай
Молодий місяць у небі – потрібно садити овочі, щоб отримати багатий врожай
Сіяти в новолуння – черви з’їдять всі посіви
У місяці роги вниз дивляться – буде тепла погода. Якщо на небі видно місяць червоного кольору, то, швидше за все, найближчим часом піде дощ
На заході 20 травня сонце пофарбовано в червоний колір, і розміри його більше, ніж зазвичай – погода найближчим часом зіпсується
Різнокольорові промені на сході сонця – ознака, яка говорить про те, що погода в гіршу сторону зміниться
На акації багато нектару і бджіл в ранковий час – вдень буде дощ, а найближчим часом може початися гроза.