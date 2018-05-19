19 ТРАВНЯ — ДЕНЬ НАУКИ В УКРАЇНІ

День науки відзначають співробітники 167 наукових установ, які входять до складу НАН України.
День науки в Україні відзначається в третю суботу травня. З’явилося свято в 1997 році у зв’язку з підписанням відповідного президентського указу.
Науковий потенціал Україні вважається одним з найкращих в Європі. Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних областях науки. Науково-технічну діяльність регулює закон, прийнятий в Україні в 1999 році.
Особливо почесним це свято є для членів Національної Академії Наук України, яка була заснована в 1918 році.
День науки відзначають співробітники 167 наукових установ, які входять до складу НАН України. Їх наукові досягнення представлені роботами 12740 тисяч висококваліфікованих наукових спеціалістів. За статистикою, в установах, підконтрольних Національної Академії Наук України, зараз працюють близько 35 000 чоловік. Найбільшими регіональними науковими центрами країни є Придніпровський, Донецький, Південний, Західний, Північно-Східний і Кримський центри. Крім того, наукові розробки постійно ведуться в 330 вищих навчальних закладах країни, в яких також проводиться святкування Дня науки.