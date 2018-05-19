ІМЕНИНИ 19 ТРАВНЯ

Адріан — ім’я Адріан має кілька версій походження. За першою версією, ім’я Адріан — це латинське чоловіче ім’я, що походить від імені Hadrianus утворене від римського когномена (особистого або родового прізвиська) Hadrianus, що означає «адріатичний», «той, хто родом з берегів Адріатичного моря». За іншою версією, ім’я Адріан вважається одним з варіантів імені Андрій. У українській мові використовувалися народні форми цього імені — Адріян, Андріан, Андріян, Андреян, де додався звук «н», тому ім’я в Україні часом вважають тотожним імені Андрій. Хоча, насправді, це різні імена, так як в православних і католицький святцях присутні обидва імені — Адріан і Андрій.
Ірина — ім’я означає «мир», «спокій». Ім’я Ірина прийшло з давньогрецької міфології, де богиню миру і спокою називали Ейрена. Святою покровителькою цього імені вважається великомучениця Ірина Македонська, яка терпіла образи і приниження за свою віру і була спалена на багатті в 304 році. Незважаючи на грецьке походження імені Ірина, вона має багато форм на різних мовах: Орина, Ярина, Ірена, Иринья. На Русі ім’я Ірина було поширене, але в основному використовувалося у формі Орися.
Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.