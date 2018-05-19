ГОРОСКОП НА 19 ТРАВНЯ

ОВЕН
Навколо вас багато таємниць, інтриг та пліток. Тримайте марку.
ТЕЛЕЦЬ
Не поспішайте з висновками. Сьогодні – пильно спостерігайте.
БЛИЗНЮКИ
Цей день важливо провести у роздумах про майбутнє.
РАКИ
Почуття провини не даватиме вам спокою. Зробіть висновки.
ЛЕВ
Будьте дуже уважними у серйозних справах. Сьогодні вам щаститиме.
ДІВА
Всі обставини складуться на вашу користь. Буде заманлива пропозиція.
ТЕРЕЗИ
Слідкуйте за знаками, які сьогодні ви “побачите”. Навчіться пробачати.
СКОРПІОН
Будьте уважними, якщо будете підписувати важливі документи.
СТРІЛЕЦЬ
Новини можуть поставити вас перед важливим вибором.
КОЗЕРІГ
Прислухайтеся до інтуїції. Вона підкаже, чи ви – на вірному шляху.
ВОДОЛІЙ
«Слово — не горобець…» Контролюйте все, що говорите.
РИБИ
Страх, невпевненість у власній правоті – безпідставні.