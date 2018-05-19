ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ТРАВНЯ 19.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1536 — Страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII. 1568 — Англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред’явила свої права на англійський престол. 1649 — Англія проголошена республікою. 1861 — У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу. 1997 — Компанія «Hewlett-Packard» випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE. 1998 — З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна. 2005 — На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу. 2008 — Ухвалено рішення про створення Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Артеківець». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:19 мая, 19 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ