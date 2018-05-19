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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ТРАВНЯ

19.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1536 — Страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.
  • 1568 — Англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред’явила свої права на англійський престол.
  • 1649 — Англія проголошена республікою.
  • 1861 — У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.
  • 1997 — Компанія «Hewlett-Packard» випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE.
  • 1998 — З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.
  • 2005 — На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.
  • 2008 — Ухвалено рішення про створення Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Артеківець».
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