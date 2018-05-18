18 травня — день боротьби за права кримськотатарського народу, відзначається у день початку депортації кримськотатарського народу у 1944 році. В Україні на офіційному рівні цей день відзначається з травня 2014 року, згідно з Указом Олександра Турчинова.
«Враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України — кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України постановляю встановити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначати щорічно 18 травня», – говориться в Указі.
Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з вигнання кримських татар із своєї землі. У цей день вшановують пам’ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.