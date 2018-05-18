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18 ТРАВНЯ — ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА ПРАВА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

18.05.2018 Новини Комментариев нет
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18 травня — день боротьби за права кримськотатарського народу, відзначається у день початку депортації кримськотатарського народу у 1944 році. В Україні на офіційному рівні цей день відзначається з травня 2014 року, згідно з Указом Олександра Турчинова.

«Враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України — кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України постановляю встановити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначати щорічно 18 травня», – говориться в Указі.
Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з вигнання кримських татар із своєї землі. У цей день вшановують пам’ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

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