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ЩОДО ОБОВ’ЯЗКУ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

18.05.2018 Новини Комментариев нет
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Одним із обов’язків платників податків, відповідно до ст.16 Податкового кодексу України  зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), є сплата податків та зборів в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

У травні місяці настає граничний термін сплати податків та зборів, задекларованих за результатами податкового періоду – календарного кварталу – 20.05.2018 року, та задекларованих за результатами податкового періоду – календарного місяця – 30.05.2018 року.

Фахівці Покровського-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області наголошують, що у разі несплати податкових зобов’язань контролюючим органом вживаються заходи, передбачені статтями 87 — 102 Кодексу.

Так, зокрема, але не виключно, відповідно до п.п.89.1.1. п.89.1. ст.89 Кодексу у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації – з дня, що настає за останнім днем визначеного строку, виникає право податкової застави.

Відповідно до п.95.1. ст.95 Кодексу «Контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.».

Шановні платники податків! Своєчасно сплачуйте податкові зобов’язання, щоб уникнути застосування фіскальними органами заходів примусового стягнення, передбачених законодавством.

 

 

 

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