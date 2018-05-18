УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОЇ ДІВЧИНИ

Добропільським відділенням поліції розшукується Магдаліна Анастасія Віталіївна 17.04.2004 р.н., яка ввечері 16.05.2018р. пішла з дому та по теперішній час не повернулась.
Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160см, середньої тіло будови, очі блакитні, волосся світло-русяве нижче плечей, темні густі брови.
Особливі прикмети: на правій щоці знаходиться висяча темна родинка.
Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки зниклої дівчини. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, прочісують вулиці, орієнтування з прикметами зниклої неповнолітньої розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної дівчини звертатися на лінію 102 або за телефонами: 050-915-38-38; 050-017-08-62; 0501641797.
Покровський відділ
поліції Донецької області