ПІДОЗРЮВАНОГО, ЩО ПІДПАЛИВ КІОСК З ПРОДАВЧИНЕЮ, АРЕШТУЮТЬ

За процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури №2 працівниками поліції повідомлено про підозру 36-річному чоловіку у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки).
Подія трапилась в ніч з 8 на 9 травня поточного року. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, після конфлікту з жінкою-продавцем кіоску в Лівобережному районі міста Маріуполя, з метою помсти, підпалив вищевказаний кіоск з самою продавчинею всередині. В результаті суттєво пошкоджено кіоск, жінка отримала тяжкі опіки та перебуває на стаціонарному лікуванні.
Після затримання підозрюваного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя із клопотанням про застосування до зловмисника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання та застосував до останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура не погодилась із прийнятим рішенням суду першої інстанції та внесла апеляційну скаргу.
Відтак, Апеляційний суд Донецької області задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, незаконну ухвалу районного суду скасував, а до підозрюваного застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція ч.2 ст.194 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Прес-служба прокуратури Донецької області