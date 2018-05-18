18 травня, в день Орисі — Ірини — розсадниці в селах починали висаджувати капусту, огірки. Але разом із тим існувало повір’я, згідно з яким, під час цього процесу не можна їсти хліб – в іншому випадку кури видзьобають усю наявну розсаду. Про це повідомляють ЗМІ.
Також 18 травня спостерігали за першим поливом і дивилися: якщо земля ввібрала багато води, то літо буде засушливим. Якщо ж вода залишилася на поверхні грунту, то буде досить мокра погода в літні місяці. Починали до 18 травня цвісти вишня і яблуня – для селян це теж було своєрідним святом і приємним явищем.
Що стосується посадки овочів, то її 18 травня довіряли виключно жінкам. Вони примовляли: «Не будь голінаста, будь пузаста; не будь порожня, будь туга; не будь красна, будь смачна; не будь стара, будь молода; не будь мала, будь велика!».
Для того, щоб молоду розсаду хробаки не зіпсували, саджали кропиву по краях города. Також одну рослину накривали горщиком і під нього висаджували ще одну цибулину. На таку посудину потім клали вінок, принесений із церкви на свято Трійці.
Згідно з народними віруваннями, це гарантувало те, що овоч буде добре рости. Також 18 травня було заборонено їсти хліб у процесі посадки насіння, інакше капусту кури видзьобають. Також досівали пізні огірки і випалювали покоси з торішньою травою, оскільки, як говорилося, сьогодні «худа трава із поля вон».
Усім цим 18 травня займалися тільки жінки, оскільки вважалося, що чоловік таку роботу виконає – рослини зійдуть, але плодів не принесуть.
Народні прикмети на 18 травня:
- Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ
- Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухим покіс. Якщо, навпаки, грунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів
- Негода у цей день – буде урожай хліба
- Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір’ячко у воді, то буде тепла погода
- Йде дощ із перервами – чекай погіршення погоди
- Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом
- Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ
- У полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса