ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ! ПРАЦЮЮТЬ «ГАРЯЧІ» ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ «РЕЄСТРАЦІЯ В ЄРПН»

Покровсько-Добропільськое управління ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що починаючи з 06.04.2018 функціонують тимчасові «гарячі» телефонні лінії «Реєстрація в ЄРПН» (строк дії – до 30.12.2018), на які платники ПДВ можуть звернутися із запитаннями до працівників ГУ ДФС у Донецькій області щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та отримати фахові інформаційно-консультаційні послуги з цього питання.
Телефони «гарячих» телефонних одноканальних ліній:
у м. Покровськ – (0 6239) 2 35 99,
у м. Добропілля – (06277) 2 88 65.
Графік роботи «гарячих» телефонних ліній: в понеділок — четвер з 9 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв., в п’ятницю — з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (з перервою у роботі з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.).